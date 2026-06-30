Українець, який їхав із Латвії до Польщі, захоплений у заручники автократичним режимом Білорусі

У Білорусі понад два місяці утримують під вартою 29-річного громадянина України Богдана Геріша. Про його затримання повідомив правозахисний центр «Вясна» з посиланням на родичів.

За їхніми словами, Геріш проживає та працює в Римі. 6 травня він їхав рейсовим автобусом із Латвії до Польщі через територію Білорусі. Під час проходження прикордонного контролю білоруські силовики затримали чоловіка, вилучили його телефон, документи та чинну італійську посвідку на проживання.

Через два дні, 8 травня, українець зателефонував рідним з ізолятора і повідомив, що його заарештували на 15 діб — до 22 травня. Після цього зв'язок із ним обірвався.

Родичам вдалося з'ясувати, що Богдана Геріша перевели до ізолятора тимчасового тримання Жовтневого району міста Гродно. Водночас адвокат, за інформацією правозахисників, досі не може отримати дозвіл на зустріч зі своїм підзахисним.

У «Вясні» зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруська влада значно посилила контроль щодо громадян України. За даними правозахисників, українців під час перетину кордону ретельно перевіряють, допитують, оглядають вміст мобільних телефонів і розпитують про війну та мету поїздки до Білорусі.

Правозахисники також стверджують, що останніми роками в Білорусі почастішали затримання українців з політичних мотивів. Деякі з них тривалий час перебувають під вартою без офіційного висунення обвинувачень. Як приклад вони наводять громадянку України Наталію Баташеву, яка перебуває в ізоляторі вже близько року, однак причини її утримання досі не були офіційно оголошені.