Спека згори: супутникові дані показали, як нагріваються українські міста

Температура поверхні в районі Києва під час червневої спеки сягнула 51,2 °C. Такі дані отримав портал нерухомості ЛУН, проаналізувавши інформацію супутників європейської програми Copernicus Sentinel-3, зібрану 26–29 червня 2026 року.

Як повідомили у пресслужбі компанії, дослідження охопило Київ, Львів, Івано-Франківськ, Одесу, територію тимчасово окупованого Криму, а також Париж і Варшаву. Аналізувався ефект міського теплового острова — явища, за якого щільно забудовані території нагріваються значно сильніше, ніж парки, ліси чи водойми.

Дослідники наголошують, що мова йде не про температуру повітря, а про температуру поверхні дахів, асфальту, ґрунту, води та рослинності, яку супутники фіксували під час прольоту близько полудня.

Найвищі температури поверхні серед міст і територій, що увійшли до вибірки, зафіксували саме в Україні. В Одесі поверхня прогрівалася до 52,9 °C, на території Криму — до 54,5 °C. Для порівняння, максимальні показники у Варшаві становили 50,1 °C, а в Парижі — 47,2 °C.

Абсолютний максимум у зоні дослідження Києва сягнув 51,2 °C. У межах столиці найбільш нагрітими виявилися промислові та транспортні райони. Температура поверхні до 47 °C була зафіксована у Дарницькій промисловій зоні, поблизу Бортницької станції аерації, а також на промислових територіях Оболоні та Подолу.

Водночас великі зелені масиви й водойми залишалися значно прохолоднішими. Зокрема, у Голосіївському лісі, Кончі-Заспі, на Дніпрі та Київському водосховищі температура поверхні була на 10–15 градусів нижчою. У глибині Голосіївського лісу окремі ділянки охолоджувалися приблизно до 20 °C, однак одразу за його межами температура поверхні різко зростала більш ніж на п'ять градусів.

Подібну закономірність дослідники зафіксували й в інших містах. У Львові найбільше нагрівалися центральна частина міста, Левандівка, район Кульпарківської та промислові території, тоді як Брюховичі, Винники та великі зелені зони залишалися помітно прохолоднішими. В Івано-Франківську найвищі температури спостерігалися в центрі та районах щільної забудови, а найнижчі — біля водойм і парків. В Одесі найбільший температурний контраст простежувався між центральними кварталами та узбережжям, яке природно охолоджує прилеглі райони.

«Міста сьогодні конкурують не лише за квадратні метри, а й за якість середовища. Дані супутників наочно демонструють, що варто перейти від суцільного асфальту й бетону до парку чи лісу — і температура поверхні може бути нижчою на 10–15 градусів. Тому при виборі житла важливо оцінювати не лише квартиру, а й середовище навколо неї», — зазначила керівниця напряму соціальної відповідальності ЛУН Анна Денисенко.

Карти були створені на основі відкритих даних європейської програми Copernicus із супутників Sentinel-3A та Sentinel-3B, обладнаних тепловим радіометром SLSTR. Просторова роздільна здатність вимірювань становить близько одного кілометра, а всі використані дані є відкритими та безкоштовними.