«Жінки у війську: 8 років видимости»: Одеський кінофестиваль анонсував спеціальну програму

На 17-му Одеському міжнародному кінофестивалі покажуть спеціальну програму «Жінки у війську: 8 років видимости», створену у співпраці з рухом VETERANKA — першою та єдиною в Україні спільнотою жінок із бойовим досвідом.

Про це повідомили організатори фестивалю.

До програми увійшли документальні фільми та серіальні проєкти, що розповідають про досвід українських жінок у війську від початку російсько-української війни у 2014 році до сьогодення. За задумом організаторів, добірка поєднує історії, створені різними авторами в різні роки, та відображає зміни, які за останнє десятиліття пережили українське суспільство, армія і самі військовослужбовиці.

Програму відкриє документальний фільм «Невидимий батальйон» (2017) режисерок Ірини Цілик, Світлани Ліщинської та Аліни Горлової. Стрічка складається із шести історій українських військовослужбовиць і стала частиною однойменного правозахисного проєкту, присвяченого захисту прав жінок у секторі безпеки й оборони.

Також глядачам покажуть документальний фільм «Куба і Аляска» (2025) режисера Єгора Трояновського. Він розповідає про двох бойових медикинь і посестер руху VETERANKA, які рятують життя військових на передовій та підтримують одна одну під час війни.

До добірки увійшов і шестисерійний документально-драматичний проєкт «GENERATION 2014» (2025) режисера Євгена Тітаренка. Над ним автор працював десять років, документуючи історії добровольців медичного батальйону «Госпітальєри» від початку війни у 2014 році до повномасштабного вторгнення Росії.

Ще однією прем'єрою програми стане стрічка «Не питай мене, чи я вбивала» (2026) режисерки Олени Максьом. Фільм є особистим щоденником війни, який авторка створювала понад тисячу днів повномасштабної війни, поєднуючи службу у війську з документуванням фронтової реальності.

Організатори нагадують, що рух VETERANKA був заснований у 2018 році. Нині він об'єднує понад три тисячі військовослужбовиць і ветеранок. Завдяки адвокаційній діяльності спільноти у 2018 році для жінок відкрили 63 бойові посади, а у 2026 році набув чинності закон №13037, який запровадив механізм протидії домаганням у Збройних силах.

17-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у Києві з 27 серпня до 4 вересня за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду.