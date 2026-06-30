ЄС вводить новий збір за дрібні міжнародні посилки

Європейський Союз запроваджує новий збір на дрібні міжнародні посилки, що найбільше вплине на популярні китайські маркетплейси Temu та Shein, які активно розширюють свою присутність на європейському ринку, повідомляє The Guardian.

Йдеться про плату в розмірі 3 євро за посилки, які надходять із країн поза межами ЄС. Нововведення передусім стосується дешевих товарів, що масово замовляються через онлайн-платформи.

Раніше діяв режим “de minimis”, який дозволяв не сплачувати митні збори за посилки вартістю до 150 євро. Це правило охоплювало широкий спектр товарів — від одягу та косметики до іграшок та побутових дрібниць.

У ЄС пояснюють, що рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості дрібних міжнародних відправлень. За останні три роки їхній обсяг збільшився з 1,3 млрд у 2022 році до 5,9 млрд у 2025-му. Близько 90% таких посилок надходять із Китаю.

Європейські ритейлери неодноразово скаржилися на жорстку конкуренцію з боку Temu, Shein та інших платформ. У Брюсселі зазначають, що новий збір має частково вирівняти умови для місцевого бізнесу.

Ще одним аргументом на користь змін називають питання безпеки продукції. За даними перевірок ЄС, близько 60% товарів, замовлених онлайн за межами Євросоюзу, не відповідають європейським стандартам.

Найбільше порушень виявляють серед дитячих товарів, електроніки та косметики, що й стало додатковим фактором для посилення контролю над імпортом дешевої продукції.

У ЄС розраховують, що новий збір змусить споживачів більш зважено підходити до дрібних онлайн-замовлень.

Водночас китайські маркетплейси активно нарощують присутність і в Україні. Temu та AliExpress значно збільшили обсяги продажів на українському ринку.

За оцінками, українці щорічно витрачають на іноземні товари близько 170 млрд гривень, і ця цифра зростає більш ніж на 50% на рік. Через це бюджет, за підрахунками експертів, недоотримує близько 34 млрд гривень ПДВ щороку.

Як повідомляло раніше ForUa, Міжнародний валютний фонд під час роботи місії у Києві нібито погодився відтермінувати вимогу щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок.