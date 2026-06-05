МВФ погодив перенесення закону про посилки до кінця липня

Міжнародний валютний фонд (МВФ) під час роботи місії у Києві нібито погодився відтермінувати вимогу щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела, знайомі з результатами роботи місії МВФ у Києві.

За інформацією джерел видання, закон про оподаткування посилок спочатку мав бути ухвалений до кінця березня.

Виконання цієї умови було необхідним для продовження фінансування.

Ще минулого тижня співрозмовники РБК-Україна стверджували, що МВФ не погоджувався на поступки, а без ухвалення документа отримання другого траншу було б неможливим.

Втім, за останньою інформацією, місія МВФ на завершальному етапі роботи змінила позицію та погодилася перенести термін ухвалення закону до кінця липня.

Як зазначають джерела, це означає, що отримання другого траншу більше не залежатиме від результатів розгляду законопроєкту у Верховній Раді.

За словами співрозмовників видання, представників Фонду вдалося переконати, що для підтримки законопроєкту необхідний додатковий час для роботи з депутатами.

Переговори, як зазначається, були непростими.

– Від МВФ був однозначний посил, що це зроблено востаннє, – цитує видання джерело, знайоме з процесом переговорів.

У Фонді, за словами учасників переговорів, врахували політико-економічні обставини навколо законопроєкту та відсутність перспективи його швидкого ухвалення через слабку підтримку серед депутатів.

Також обговорювалося підвищення податку на прибуток банків до 50%.

За даними джерел, МВФ загалом не підтримує такі ініціативи, але не заперечуватиме, якщо Рада ухвалить рішення про підвищення податку.

Крім того, ухвалення закону про введення податку на доходи з цифрових платформ у Верховній Раді очікується вже наступного тижня.

Варто зазначити, що остаточне рішення щодо надання чергового траншу ухвалює Рада директорів Міжнародного валютного фонду після досягнення так званого staff-level agreement.

Після цього результати переговорів виносять на розгляд Ради директорів МВФ, яка вже ухвалює фінальне рішення щодо виділення коштів.

Staff-level agreement — це попередня домовленість між експертами місії МВФ та владою країни щодо виконання умов програми фінансування, економічної політики та подальших кроків.

ForUA нагадує, що наприкінці травня Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт №12360 щодо запровадження ключових показників ефективності для Державної митної служби.

Документ також містив зміни до Митного кодексу України щодо запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до €150.

Під час голосування у другому читанні та в цілому законопроєкт підтримали лише 127 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Повторне друге читання також не набрало достатньої підтримки — за нього проголосували 222 парламентарі. Жодна з 11 поправок до документа також не була підтримана.

Зауважимо, що запровадження ПДВ на посилки вартістю до €150 було одним із бенчмарків програми фінансування України з МВФ, який держава мала виконати до березня.