Влітку в Україні можливі відключення світла до 5 годин

У літній період за умови утримання високої температури на період від тижня та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі, в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день.

"Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів", - повідомив голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Він додав, що за відсутності ворожих ударів, країна має високі шанси працювати без обмежень. Зайченко повідомив, що влітку 2026 року країна підготовлена до обстрілів значно краще, ніж минулоріч, повідомив "РБК Україна".

"Цього літа ситуація значно легша, ніж влітку 2025 року, бо є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються із другим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як "Укренерго" так і операторів систем розподілу, тому графіки звичайно можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку", – зазначив Зайченко.

Фото: Укренерго.