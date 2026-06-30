Вибух у Монако: серед постраждалих — український олігарх та його родина

Увечері 29 червня в Монако стався потужний вибух біля житлового будинку неподалік кордону з Францією. Унаслідок інциденту постраждали троє членів української родини. Про це повідомляє Le Figaro.

За інформацією правоохоронців, вибух пролунав близько 21:00 на вулиці Преподобного отця Луї Фролла. Речник уряду Монако заявив, що слідство розглядає подію як «зловмисний акт».

Серед постраждалих двоє дорослих перебувають у вкрай тяжкому стані, ще один неповнолітній отримав травми середньої тяжкості.

За даними BFMTV, серед поранених може бути український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Видання Forbes раніше включало його до переліку ста найбагатших українців. У ЗМІ також зазначають, що у 2019 році він відмовився від українського громадянства та отримав громадянство Кіпру, а у 2023 році щодо нього були запроваджені персональні санкції рішенням РНБО, введеним у дію президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляють джерела в поліції, камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який незадовго до вибуху залишив рюкзак біля входу до будинку, після чого пішки зник у напрямку французького міста Босолей.

Вибух стався в момент, коли до будівлі заходили люди. Наразі слідчі встановлюють, чи були саме вони ціллю нападу.

Прокурор Монако Стефан Тібо підтвердив госпіталізацію трьох постраждалих. На місці події працюють сапери та судово-медичні експерти, триває розслідування.

Як повідомляло раніше ForUa, у Чикаго унаслідок серії стрілянин загинули щонайменше семеро людей, ще 38 осіб отримали поранення.