Криваві вихідні у Чикаго: семеро загиблих і 38 поранених

У Чикаго протягом вихідних унаслідок серії стрілянин загинули щонайменше семеро людей, ще 38 осіб отримали поранення. На тлі сплеску насильства президент США Дональд Трамп розкритикував владу штату Іллінойс і знову закликав до федерального втручання.

За даними поліції, з вечора п'ятниці в місті сталося щонайменше два десятки інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї.

Серед загиблих — 21-річний чоловік, який у неділю отримав смертельне поранення в груди, 18-річний юнак, поранений у суботу ввечері, а також 50-річний чоловік, який загинув після стрілянини у п'ятницю.

Одним із наймасштабніших інцидентів стала стрілянина по натовпу в п'ятницю ввечері. За інформацією поліції, двоє невідомих відкрили вогонь із позашляховика, унаслідок чого поранення дістали щонайменше 12 людей віком від 17 до 47 років.

Коментуючи ситуацію, президент США Дональд Трамп розкритикував керівництво штату Іллінойс.

«Чому губернатор Пріцкер не звертається до мене по допомогу? Я можу зробити Чикаго безпечним містом за один місяць», — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Водночас агентство AP зазначає, що, попри окремі сплески насильства, загальний рівень насильницької злочинності у Чикаго останніми роками знижується, що відповідає загальнонаціональній тенденції у США.

Як повідомляло раніше ForUa, у місті Маскатін, штат Айова (США), сталася масова стрілянина, яка виникла на тлі побутового конфлікту та призвела до загибелі семи людей. Серед жертв — члени однієї родини.