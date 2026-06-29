Сьогодні вночі українці можуть побачити Полуничний Місяць

У ніч на вівторок, 30 червня, українці зможуть спостерігати новий повний Місяць. Про це повідомляє Live Science.

Цього року точний пік повні припадає на 02:58 за київським часом у ніч з 29 на 30 червня. Повний Місяць у червні, відомий як Полуничний, буде другим найменшим повним Місяцем 2026 року. Місяць перебуватиме на відстані 406 267 кілометрів від Землі — на 102 км, ближче, ніж Блакитний Місяць 31 травня, відстань до якого складала 406 369 км.

Видання додає, що назва Полуничний Місяць походить від традицій корінних американців і пов'язана із сезонним збором полуниці.

Наступний повний Місяць – Оленячий - слід очікувати 29 липня.