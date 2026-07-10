Супутник Planet Labs зафіксував пошкоджені російські танкери після атак українських безпілотників

Супутникові знімки підтверджують результати ударів українських безпілотників по російських суднах, які використовувалися для перевезення нафтопродуктів в Азовському морі.

Про це повідомляє проєкт «Схеми» («Радіо Свобода»), який отримав відповідні супутникові знімки.

За даними журналістів, супутник компанії Planet Labs 9 липня зафіксував уражені російські танкери поблизу Керченської протоки. На одному зі знімків видно пожежу на одному із суден.

Приблизно за 10 кілометрів від нього супутник зафіксував ще одне судно з візуальними ознаками ураження. Водночас через недостатню роздільну здатність зображень наразі неможливо достеменно визначити тип і клас пошкоджених суден.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня Сили оборони України завдали ударів по 14 російських суднах, серед яких були 12 танкерів, буксир і суховантаж. За даними української сторони, ці судна використовувалися для транспортування нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій та забезпечення паливом російського військового угруповання.

Напередодні, у ніч на 8 липня, українські безпілотники також атакували російські судна в Азовському морі. Тоді, за повідомленнями, було пошкоджено дев'ять танкерів.

Ще раніше, 7 липня, дрони уразили вісім російських танкерів. Серед них були ідентифіковані судна «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Тэти», «Алексей Саврасов», «Пенелопа» та ще один танкер, тип якого встановлюється.