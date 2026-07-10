﻿
Війна

Супутник Planet Labs зафіксував пошкоджені російські танкери після атак українських безпілотників

Супутник Planet Labs зафіксував пошкоджені російські танкери після атак українських безпілотників

Супутникові знімки підтверджують результати ударів українських безпілотників по російських суднах, які використовувалися для перевезення нафтопродуктів в Азовському морі.

Про це повідомляє проєкт «Схеми» («Радіо Свобода»), який отримав відповідні супутникові знімки.

За даними журналістів, супутник компанії Planet Labs 9 липня зафіксував уражені російські танкери поблизу Керченської протоки. На одному зі знімків видно пожежу на одному із суден.

Приблизно за 10 кілометрів від нього супутник зафіксував ще одне судно з візуальними ознаками ураження. Водночас через недостатню роздільну здатність зображень наразі неможливо достеменно визначити тип і клас пошкоджених суден.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня Сили оборони України завдали ударів по 14 російських суднах, серед яких були 12 танкерів, буксир і суховантаж. За даними української сторони, ці судна використовувалися для транспортування нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій та забезпечення паливом російського військового угруповання.

Напередодні, у ніч на 8 липня, українські безпілотники також атакували російські судна в Азовському морі. Тоді, за повідомленнями, було пошкоджено дев'ять танкерів.

Ще раніше, 7 липня, дрони уразили вісім російських танкерів. Серед них були ідентифіковані судна «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Тэти», «Алексей Саврасов», «Пенелопа» та ще один танкер, тип якого встановлюється.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

космосАзовське моревійна з рашистамисупутникиPlanet Labs
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, - Сирський
Війна 10.07.2026 10:14:48
Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, - Сирський
Читати
США продовжують вести технічні переговори з Іраном
Свiт 10.07.2026 09:52:07
США продовжують вести технічні переговори з Іраном
Читати
Учасники сутички із ТЦК у Львові пообіцяли піти служити
Суспiльство 10.07.2026 09:17:50
Учасники сутички із ТЦК у Львові пообіцяли піти служити
Читати

Популярнi статтi