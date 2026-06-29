Давайте чесно, без зайвого пафосу і офіціозу. Те, що зараз несеться у новинах про "Скелю" – це капець і неподобство. Заперечувати це, значить бути сліпим. Але давайте подивимось, ким "Скеля" (і не тільки вона) є насправді в цій історії. А вона заручник. Заручник системи, яка вирішила перекласти всю гниль із хворої голови на військові плечі.

Дивіться, як красиво все виходить на папері:

Зверху приймають закон про мобілізацію засуджених. "Ура, штурмові батальйони, шанс на покуту!".

приймають закон про мобілізацію засуджених. "Ура, штурмові батальйони, шанс на покуту!". Знизу (в ТЦК) гребуть план. Здорових, ресурсних і при грошах – за хабарі тихенько відпускають через задні двері. А план закривати треба. Ким? Правильно, тими, кого не шкода, або хто не зміг відкупитися. Наркозалежними, безхатьками, важкими кадрами.

А тепер уявіть. Сидить командир. Перед ним карта, посадки, які треба тримати і ворог, який пре як скажений. Нагорі ставлять чітку задачу: "Втримати позицію Х". А в якості поповнення присилають людей, з якими треба працювати не сержантам, а прокурорам і психіатрам. Не армія, а філіал дурки і зони.

Ви серйозно думаєте, що зеки в окопах раптом стануть дисциплінованими рейнджерами? Та ні хріна. Вони вміють жити тільки за своїми правилами. Вони приносять із собою тюремну субкультуру, "понятія", саботаж і критично псують нормальне військове середовище, яке будувалося роками.

А наркомани – це взагалі окреме коло пекла. Нас у військових академіях чи на курсах НАТО вчили на реабілітологів чи наркологів? Ні. Хтось знає, що робити з бійцем, у якого на позиції під обстрілом почалася дика ломка?

Або коли в людини галюцинації, вона бачить чортів і тицяє автоматом у своїх же? Це не просто "проблемний особовий склад", це міна сповільненої дії для всього підрозділу.

І от "Скеля" стоїть перед вибором. Людей собі вони не обирають. Каталогу, де можна "лайкнути" нормальних вмотивованих штурмовиків, немає. Дали тих, кого дали. А задачу виконувати треба – прямо зараз, тими руками, які є.

Те, що відбувається всередині – це страшний, потворний компроміс і спроба витиснути боєздатність із абсолютно недієздатного матеріалу. Так, це неподобство. Звичайно, так бути не повинно. Але в такі дикі умови "Скелю" поставили ті, хто підписував закони та брав хабарі в тилу.

Вони воюють тими, кого їм привезли. І перш ніж таврувати командирів, запитайте у ТЦК: де ті здорові та вмотивовані штурмовики, яких вони мали мобілізувати?

Перекласти відповідальність на комбатів, звинуватити їх у жорстких методах чи "нестатутних відносинах" – це найпростіший шлях для системи, яка хоче вийти сухою з води. Але давайте називати речі своїми іменами: командир на передовій не має часу на перевиховання тих, кого десятиліттями псувало життя і тюрма, у нього є лічені хвилини, щоб врятувати позицію і життя нормальних бійців.

Тому досить робити вигляд, що проблема в окремо взятому підрозділі чи "поганих командирах". "Скеля" – це лише верхівка айсберга і дзеркало, в яке тилу дуже страшно дивитися.

Якщо система негайно не припинить закривати дірки на фронті тими, хто неспроможний тримати зброю, ми отримаємо колапс, який жодним патріотичним постом у фейсбуці не закриєш.

Війну виграють вмотивовані, підготовлені та забезпечені люди, а не примусово пригнані "галочки" у звітах корумпованих воєнкомів. Пора нарешті відкрити очі, поки за цю сліпоту ми не заплатили занадто високу ціну.