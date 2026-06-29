Ворог атакував маршрутку у Запоріжжі: троє загиблих, восьмеро поранених

Вдень 29 червня відбулася ворожа атака на маршрутку у Запоріжжі. Росіяни вдарили дронами по одному з районів міста. Загинуло троє людей, восьмеро дістали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

– Ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Поранені двоє чоловіків та жінка. Їм надають медичну допомогу, – написав очільник ОВА.

Згодом Федоров додав, що внаслідок атаки на маршрутку сьогодні загинуло двоє людей. Постраждали шестеро осіб, серед них – дитина.

Пізніше стало відомо, що в машині швидкої допомоги померла важкопоранена жінка.

Загалом загинули троє людей, вісім дістали поранення, зазначив Федоров.