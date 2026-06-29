Потужна гроза у Львові: зірвано дахи будинків і повалено дерева

У Львові негода пошкодила будівлю райадміністрації та паралізувала рух частини трамваїв.

Через сильний вітер внаслідок грози у Львові пошкоджено будівлю Шевченківської районної адміністрації. Частину даху зірвало, а покрівля впала на припарковані автомобілі. Про це повідомили Львівська міська рада та мер Львова Андрій Садовий.

Унаслідок негоди частина покрівлі Шевченківської районної адміністрації впала на припарковані поруч автомобілі.

У будівлі вибило вікна на кількох поверхах. Після завершення грози у Львові комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків.

– Отримуємо інформацію про підтоплення та пошкодження у різних частинах міста. Маємо повідомлення про повалені дерева на вулицях Коперника та Єфремова. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус. Біля церкви Святого Юра також впало дерево, пошкодивши контактну мережу, – йдеться в повідомленні міськради.

Зафіксовано обриви контактної мережі на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола – Липинського, на перехресті Степана Бандери – Коперника та біля зупинки Соборна на вулиці Івана Франка.

На вулиці Липинського тимчасово відключили напругу. На перехресті Варшавська – Тунельна впав світлофор.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто накрила потужна гроза, та закликав жителів бути максимально обережними: не ховатися під деревами, не наближатися до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій.

За його словами, щойно погода у Львові дозволить, міські служби розпочнуть ліквідацію наслідків грози.

Наразі тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №1, 2, 3, 4, 8 та 9. Після прибирання повалених дерев і відновлення контактної мережі рух трамваїв буде відновлено.

Садовий також повідомив, що внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка.

Дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає.