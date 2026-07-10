Затриманий після сутичок із ТЦК у Львові виявився військовим, який самовільно залишив частину

Сихівський районний суд Львова обрав запобіжний захід 23-річному львів'янину Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліціянтів під час сутичок із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомило «Слідство.Інфо».

За даними журналістів, під час судового засідання Гаврилова доставили до зали в кайданках. На запитання журналістів про мотиви його дій він не відповів, а під час розгляду справи переважно мовчав.

Адвокатка підозрюваного Ольга Гук заявила, що її клієнт зазнав травм під час затримання.

«Під час затримання мій підзахисний травмувався. У нього травма ребра, забій і забій голови. Йому важко дихати й стояти», — сказала вона.

Прокурор наполягав на триманні під вартою без альтернативи застави. Сторона захисту просила застосувати домашній арешт, зазначивши, що підозрюваний визнає провину та розкаюється.

Водночас прокурор заявив, що Гаврилов відмовився давати показання під час слідства.

У суді чоловік повідомив, що проходить службу у 53-й окремій механізованій бригаді у званні солдата, однак самовільно залишив військову частину ще в лютому цього року.

Наприкінці засідання він звернувся до суду з проханням не відправляти його під варту та застосувати домашній арешт, однак суд задовольнив клопотання обвинувачення.

Олега Гаврилова затримали після інциденту, що стався ввечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові. Йому повідомили про підозру у насильстві щодо працівника правоохоронного органу та хуліганстві.

За інформацією «Слідства.Інфо», Гаврилов є військовослужбовцем і оператором безпілотників, який проходив службу на Краматорському напрямку. За даними джерел видання, під час сутички він ударив одного поліцейського кулаком по голові, а згодом розпилив газовий балончик в обличчя іншому.

Нагадаємо, конфлікт стався під час проведення заходів оповіщення. За інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, після затримання чоловіка, який перебував у розшуку як порушник військового обліку, групу військовослужбовців заблокував натовп. Учасники сутички перекинули та пошкодили службовий автомобіль ТЦК, а сам конфлікт тривав близько п'яти годин. Унаслідок інциденту двоє військовослужбовців звернулися по медичну допомогу.

За фактом подій Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Інцидент також викликав реакцію керівництва держави, Міністерства оборони та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.