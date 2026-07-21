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Культура

До 120-річчя Леопольда Левицького у Львові відкриють масштабну виставку

До 120-річчя Леопольда Левицького у Львові відкриють масштабну виставку

24 липня у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відкриється виставка «Леопольд Притягальний», присвячена 120-річчю від дня народження одного з найвизначніших українських художників ХХ століття Леопольда Левицького, інформує ForUA.

Основу експозиції становлять живописні та графічні твори зі збірки музею, серед яких представлені знакові роботи митця різних періодів його творчости.

Організатори зазначають, що виставка покликана не лише представити багатогранну мистецьку спадщину Левицького, а й по-новому розкрити його особистість. Художник, який народився в селі, став одним із найяскравіших співців міського життя. Попри освіту живописця, міжнародне визнання він здобув насамперед як майстер графіки, а його творчість справила значний вплив на кілька поколінь українських митців.

Леопольд Левицький “Бабуся” (папір, офорт, суха голка) 1932-1935

Експозиція пропонує відвідувачам зануритися у світ образів Леопольда Левицького, у центрі яких — місто, людина та повсякденне життя.

Відкриття виставки відбудеться 24 липня о 16:00 у Національному музеї у Львові імени Андрея Шептицького на проспекті Свободи, 20. У день відкриття вхід для відвідувачів буде вільним.

Виставка триватиме до 6 вересня 2026 року.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЛьвіввиставкавідкриттяхудожникЛеонід ЛевицькийНаціональний музей ім. Шептицького120 років120-річчя
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