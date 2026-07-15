У Львівському ТЦК повідомили про призначення службової перевірки після інциденту з жінкою

У Львівському ТЦК призначили службову перевірку після оприлюдненого відео, де зафіксовано, як до жінки застосовують силу під час заходів оповіщення. Про це Львівський обласний ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці.

«За фактом оприлюдненого в медіа інциденту, що трапився 14 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення, під час якого на поширених у мережі відеозаписах зафіксовано можливе застосування фізичного впливу щодо жінки, керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначено службову перевірку для всебічного з’ясування обставин події», - йдеться у повідомленні.

Триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту.

«За результатами перевірки буде ухвалене відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства. До завершення службової перевірки утримуємося від будь-яких передчасних висновків та просимо громадськість і представників медіа дочекатися її результатів», - додали у ТЦК.

На відео відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Якщо ці обставини підтвердяться, вони потребують належної правової оцінки. Застосування сили щодо цивільних осіб не може залишатися без перевірки, незалежно від того, за яких обставин це сталося», - наголосив він.

Лубінець додав, що його представник у Львівській області Тарас Подвірний направив офіційні запити до Львівського обласного ТЦК та СП та Територіального управління ДБР у Львові.

«Вимагаємо надати повну інформацію про обставини події, правові підстави можливого застосування фізичного впливу, участь працівників поліції, а також повідомити, чи призначено службове розслідування. Окремо звернулися до Державного бюро розслідувань із вимогою перевірити, чи містять обставини події ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 426-1 Кримінального кодексу України, та повідомити про результати такої перевірки», - наголосив він.

Як повідомляв ForUA, 8 липня у Сихівському районі Львова сталася сутичка місцевих жителів із групою оповіщення ТЦК - десятки людей перекрили дорогу та перевернули службову автівку.