СБУ затримала ще вісьмох агентів рф

Агенти на замовлення ворога реєстрували супутникові термінали Старлінк для збройних угруповань країни-агресора.

Фігурантами виявилися мешканці різних регіонів України віком від 18 до 44 років, які потрапили до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків», повідомляє СБУ.

На Рівненщині затримано двох мобілізованих, які самовільно залишили військову частину, а потім пішли на співпрацю з ворогом.



Після вербування обидва дезертири спочатку зареєстрували Старлінки на свої імена і передали відповідні реквізити кураторам з рф.



Після цього агенти одержали від російських спецслужбістів вказівки залучити до незаконної верифікації терміналів максимальну кількість людей.



Для цього обидва зловмисники під вигаданими приводами використали паспортні дані щонайменше 14 своїх знайомих.



У Дніпропетровській області затримано двох фігурантів, які вже мали судимість за крадіжки та грабіж.



Ділки оформили Старлінки спочатку на себе і передали необхідні реквізити куратору з рф, а потім залучили ще 14 осіб до незаконної реєстрації терміналів.



На Волині викрито 18-річного мешканця обласного центру, який оформив Старлінк на себе та передав доступ рашистам, а потім залучив ще сімох знайомих, які незаконно активували супутникові системи для рф.



Зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.