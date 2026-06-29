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Війна

СБУ затримала ще вісьмох агентів рф

СБУ затримала ще вісьмох агентів рф

Агенти на замовлення ворога реєстрували супутникові термінали Старлінк для збройних угруповань країни-агресора.

Фігурантами виявилися мешканці різних регіонів України віком від 18 до 44 років, які потрапили до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків», повідомляє СБУ.

На Рівненщині затримано двох мобілізованих, які самовільно залишили військову частину, а потім пішли на співпрацю з ворогом. 

Після вербування обидва дезертири спочатку зареєстрували Старлінки на свої імена і передали відповідні реквізити кураторам з рф. 

Після цього агенти одержали від російських спецслужбістів вказівки залучити до незаконної верифікації терміналів максимальну кількість людей. 

Для цього обидва зловмисники під вигаданими приводами використали паспортні дані щонайменше 14 своїх знайомих. 

У Дніпропетровській області затримано двох фігурантів, які вже мали судимість за крадіжки та грабіж. 

Ділки оформили Старлінки спочатку на себе і передали необхідні реквізити куратору з рф, а потім залучили ще 14 осіб до незаконної реєстрації терміналів. 

На Волині викрито 18-річного мешканця обласного центру, який оформив Старлінк на себе та передав доступ рашистам, а потім залучив ще сімох знайомих, які незаконно активували супутникові системи для рф. 

Зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаагентStarlinkокупанти
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