СБУ затримала ще вісьмох агентів рф

Агенти на замовлення ворога реєстрували супутникові термінали Старлінк для збройних угруповань країни-агресора.
Фігурантами виявилися мешканці різних регіонів України віком від 18 до 44 років, які потрапили до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків», повідомляє СБУ.
На Рівненщині затримано двох мобілізованих, які самовільно залишили військову частину, а потім пішли на співпрацю з ворогом.
Після вербування обидва дезертири спочатку зареєстрували Старлінки на свої імена і передали відповідні реквізити кураторам з рф.
Після цього агенти одержали від російських спецслужбістів вказівки залучити до незаконної верифікації терміналів максимальну кількість людей.
Для цього обидва зловмисники під вигаданими приводами використали паспортні дані щонайменше 14 своїх знайомих.
У Дніпропетровській області затримано двох фігурантів, які вже мали судимість за крадіжки та грабіж.
Ділки оформили Старлінки спочатку на себе і передали необхідні реквізити куратору з рф, а потім залучили ще 14 осіб до незаконної реєстрації терміналів.
На Волині викрито 18-річного мешканця обласного центру, який оформив Старлінк на себе та передав доступ рашистам, а потім залучив ще сімох знайомих, які незаконно активували супутникові системи для рф.
Зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк