Сенатор Грем помер від розриву аорти

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем ймовірно помер через розрив аорти, спричинений атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

За даними судово-медичних фахівців та офіційної заяви представників політика, причиною смерті стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання, повідомляє Associated Press.

Офіційну причину смерті оголосять після завершення токсикологічних та мікроскопічних досліджень.

Президент США Дональд Трамп назвав Грема членом родини та заявив, що важко переживає його смерть.

Трамп заявив, що Грем телефонував йому в суботу ввечері після повернення з України. За його словами, сенатор звучав трохи втомленим, але цілком нормально.

Фото: ОП.