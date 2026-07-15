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Трамп розповів про проблему сенатора Грема

Трамп розповів про проблему сенатора Грема

Президент США Дональд Трамп заявив, що у смерті сенатора Ліндсі Грема не вбачається жодних підозрілих обставин.

Трамп заявив, що у Грема була проблема, повідомляє The Hill.

"Спочатку я чув, що це були закупорені артерії. Бо у нього дійсно були закупорені артерії. У нього були проблеми з цим. Шкода, що він не дбав про себе краще. Це щось таке, що майже неможливо виявити, і якщо це трапляється, то мало що можна з цим вдіяти", – сказав він.

Трамп не бачить у смерті сенатора нічого злочинного.

"Я не бачу в цьому нічого злочинного. Я знаю, що ходять всілякі теорії змови, і вважаю, що ФБР марнує свій час, якщо займається цим", - сказав він.

Фото: Х.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАсмертьТрампГрем
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