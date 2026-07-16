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Підтримка України у США опинилася під питанням після смерті сенатора — ЗМІ

Підтримка України у США опинилася під питанням після смерті сенатора — ЗМІ

Смерть сенатора Ліндсі Грема, який був одним із найвпливовіших прихильників України у Вашингтоні, може ускладнити відносини Києва з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Водночас українська влада сподівається зберегти підтримку американських партнерів, повідомляє Politico.

За даними видання, Грем відігравав важливу роль у контактах між Києвом і Вашингтоном та допомагав підтримувати діалог між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Також він був одним із посередників під час укладення українсько-американської угоди щодо корисних копалин у 2025 році. Один із співрозмовників Politico зазначив, що Україна втратила людину, яка добре розуміла підхід Трампа та могла пояснювати позиції сторін.

Водночас наразі у Республіканській партії немає очевидного політика, який міг би повністю замінити Грема. Серед потенційних союзників України називають голову Комітету Сенату з питань збройних сил Роджера Вікера, однак його вплив на Білий дім вважають менш значним.

Крім того, співрозмовники видання висловлюють занепокоєння щодо майбутнього законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, одним із авторів якого був Грем. Навіть якщо документ ухвалить Конгрес, остаточне рішення щодо його реалізації залежатиме від президента США.

Попри ці побоювання, європейські дипломати вважають, що у Вашингтоні залишаються інші прихильники України, які можуть продовжити курс на підтримку Києва та тиск на Росію.

Як повідомляло раніше ForUa, сенатор Грем помер від розриву аорти.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

смертьсоюзникЛіндсі ГремРоджер Вікер
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