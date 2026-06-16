Чоловік помер у лікарні після перебування в ТЦК

У Закарпатській області помер чоловік, якого раніше доправили до лікарні після погіршення самопочуття під час перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у Закарпатському обласному ТЦК та СП.

За даними установи, чоловік перебував у підрозділі для уточнення військово-облікових даних, коли поскаржився на погіршення здоров’я. На місце викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики оглянули громадянина, надали необхідну допомогу та після стабілізації його стану не вбачали потреби у стаціонарному лікуванні. Наступного дня чоловікові знову стало зле. Після повторного виклику швидкої його госпіталізували до медичного закладу. Попри надану допомогу, пацієнт помер у лікарні.

У Закарпатському ТЦК та СП заявили, що до чоловіка не застосовували фізичну силу чи будь-які інші заходи примусу.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події. У ТЦК запевнили, що повністю співпрацюють зі слідством та надають необхідні матеріали.

Як повідомляло раніше ForUa, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про фіксацію в Україні випадків смерті мобілізованих у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.