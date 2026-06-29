США та Іран терміново готують нові переговори

США та Іран домовилися припинити взаємні атаки та готуються до нового раунду переговорів у Катарі, головною темою яких стане безпека судноплавства в Ормузькій протоці, повідомляє Axios.

За інформацією видання, сторони погодилися утриматися від будь-яких військових дій. Водночас перемир’я, яке триває вже 11 днів, залишається крихким через нещодавні атаки та заяви президента США Дональда Трампа про можливе відновлення бойових дій.

Джерела Axios зазначають, що напруженість виникла через різне трактування меморандуму про взаєморозуміння, зокрема його положень щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними співрозмовників видання, Іран зобов’язався гарантувати безпечний прохід торговельних суден через протоку, а США, зі свого боку, скасували блокаду іранських портів.

Під час попередніх переговорів у Швейцарії сторони також домовилися створити «гарячу лінію» між американськими військовими та Корпусом вартових ісламської революції для координації руху суден. Однак станом на 27 червня цей механізм ще не запрацював.

Новий раунд переговорів, який спочатку планували присвятити ядерній програмі Ірану, було перенесено через загострення ситуації. Тепер основну увагу зосередять на питаннях безпеки в Ормузькій протоці. За даними джерел, у зустрічі візьме участь керівник американської технічної групи Нік Стюарт.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США вкотре пригрозив застосувати військову силу проти Ірану в разі повторного порушення режиму припинення вогню.