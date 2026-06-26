Очільник Офісу Президента заявив, що напруга у відносинах між Україною та Польщею поки не досягла піку

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов висловив припущення, що напруга між Україною та Польщею наразі ще не досягла свого піку після позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Про це він сказав під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.

Кирило Буданов наголосив, що нинішня ситуація між Києвом і Варшавою поки не є конфліктом, однак вона може загостритися.

– З Польщею це класична дипломатична напруга. Це ще не конфлікт. Це протиріччя. Це ще не пік, повірте мені. Там далі ще буде, як то кажуть, якщо всі трохи не зупиняться, – попередив він.

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського нагороди Буданов оцінив “дуже погано”.

– Оцінюю як помилку. Як страшну помилку. Стародавнє правило: з сусідами треба мати гарні або нейтральні відносини. Загострення з сусідами завжди викликає проблеми, від політичних і до суто економічних, – зауважив голова ОП.

Він заявив, що таке рішення можна назвати проявом незрілості людей в Польщі, які “підштовхнули, а потім ще й прийняли таке рішення”.

– Це дуже дивно. Воно не пропрацьоване і не підготовлене. Якщо йти на такі речі, то треба було спочатку хоча б Муссоліні позбавити ордена. Бо це максимально дивно, – підсумував Буданов.

ForUA нагадує, колишній глава польського МЗС Яцек Чапутович, коментуючи наслідки рішення польської влади щодо відкликання найвищої державної нагороди у президента України, заявив, що цей скандал завдав репутаційних втрат Варшаві та не приніс очікуваного політичного результату.

Водночас дипломат сказав, що рішення української сторони щодо присвоєння одному з підрозділів назви на честь героїв УПА також не повинно було відбутися.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі.

У відповідь 20 червня Володимир Зеленський повідомив, що повернув орден польській стороні поштою.

Після цього низка українських чинних і колишніх посадовців також заявили про намір повернути отримані раніше польські нагороди.