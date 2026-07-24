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Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у США: що відомо

Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у США: що відомо

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів. У межах поїздки глава держави планує провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Суспільне. За інформацією співрозмовників видання, візит Зеленського до США запланований на 28 липня.

Окрім переговорів із Дональдом Трампом, президент України також візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

Наразі інших подробиць щодо майбутньої зустрічі Зеленського і Трампа не розголошують. Зокрема, офіційно не повідомляється про порядок денний переговорів чи теми, які планують обговорити президенти. Очікується, що найближчим часом деталі візиту можуть бути оприлюднені офіційно.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський зробив заяву про переговори щодо завершення війни.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СШАвізитТрампЗеленський
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