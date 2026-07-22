Зеленський підтвердив удари по важливих цілях у двох регіонах РФ

Президент Володимир Зеленський підтвердив удари Сил оборони України по логістичних центрах в Росії, що задіяні у забезпеченні армії агресора в ніч на 22 липня.

"Сьогодні було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах – логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями, а також ураження чергової нафтобази. В акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту. Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати", - сказав він.

Він наголосив, що Україна продовжує справедливо повертати війну на територію держави-агресора.

"Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії", – додав Зеленський.

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