Діти полеглих героїв і зниклих безвісти військових побували на озері Ізео

Діти загиблих захисників, зниклих безвісти військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни із Шацької громади (Волинь) повернулися з оздоровчого відпочинку в італійському місті Ізео, яке є партнером громади.

Як розповіла представниця ГО "Ґардарика" Катерина Коверзнєва, під час перебування в Італії діти разом із матерями відпочивали на озері Ізео, здійснили прогулянки в гори, відвідали міста Ловере та Брешія, побували на острові Монте-Ізола, взяли участь у богослужінні в храмі міста Клузане, поспілкувалися з місцевими жителями та однолітками, а також завітали до муніципалітету, де зустрілися з мером Ізео Рікардом Вечіарутті та командою проєкту.

Після повернення учасників поїздки зустрів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Діти та їхні матері поділилися враженнями від подорожі та подякували за можливість відпочити й оздоровитися.

За словами Богдана Тимошука, після успішної реалізації першої поїздки за кордон підтримка дітей захисників стала одним із пріоритетів громади. Він наголосив, що завдяки співпраці з іноземними партнерами вдається організовувати для них якісний і змістовний відпочинок.

Під час зустрічі учасниця поїздки Ольга Хом'як передала Богдану Тимошуку офіційну пам'ятну відзнаку муніципалітету Ізео від керівництва італійського міста.

Ізео - муніципалітет в Італії (регіон Ломбардія, провінція Брешія), знаходиться на узбережжі озера Ізео. Центр туризму. Ізео розташоване на відстані близько 470 км на північний захід від Рима, 70 км на схід від Мілана, 21 км на північний захід від Брешії.

Як повідомляв ForUA, Шацька громада другий рік поспіль є учасником Фестивалю європейських озер, який організовує Муніципальне управління міста Ізео у співпраці з Visit Lake Iseo.