Україна заочно оголосила підозру російському судді через вирок захиснику «Азову»

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському судді, який, за даними слідства, незаконно засудив українського військовополоненого — бійця полку «Азов» — до 19 років позбавлення волі.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у серпні 2024 року підозрюваний головував на судовому процесі в Росії та виніс незаконний обвинувальний вирок українському захиснику, який потрапив у полон у травні 2022 року під час виконання бойового завдання.

У СБУ наголошують, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права військовослужбовець після потрапляння в полон набуває статусу військовополоненого і не може бути ув’язнений лише через свою участь у бойових діях.

Правоохоронці зазначають, що своїми діями російський суддя грубо порушив норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Росіянину заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Йому інкримінують порушення вимог статей 99 та 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.