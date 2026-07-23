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Україна заочно оголосила підозру російському судді через вирок захиснику «Азову»

Україна заочно оголосила підозру російському судді через вирок захиснику «Азову»

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському судді, який, за даними слідства, незаконно засудив українського військовополоненого — бійця полку «Азов» — до 19 років позбавлення волі.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у серпні 2024 року підозрюваний головував на судовому процесі в Росії та виніс незаконний обвинувальний вирок українському захиснику, який потрапив у полон у травні 2022 року під час виконання бойового завдання.

У СБУ наголошують, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права військовослужбовець після потрапляння в полон набуває статусу військовополоненого і не може бути ув’язнений лише через свою участь у бойових діях.

Правоохоронці зазначають, що своїми діями російський суддя грубо порушив норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Росіянину заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Йому інкримінують порушення вимог статей 99 та 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУсуддяАзовпідозрарашистивоєнний злочинЖеневська конвенція
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