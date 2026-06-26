Смерті, перевірки і суперечливі цифри: у «Скелі» не можуть знайти одного зі списку загиблих

У полку «Скеля» підтвердили частину випадків смерті військовослужбовців, про які раніше повідомляли медіа. Водночас щодо всіх обставин триває службова перевірка, повідомив начальник групи цивільно-військового співробітництва Андрій Сурай

За його словами, із 26 осіб, яких згадували як померлих під час базової загальновійськової підготовки, одного військовослужбовця не вдалося ідентифікувати — він не має стосунку до підрозділу. Таким чином, у полку наразі підтверджують 25 випадків.

Водночас Сурай уточнив, що один із цих випадків стосується військовослужбовця, якого направили до навчального центру іншої частини. Там він захворів і згодом помер у лікарні. За словами представника полку, триває з’ясування, чи коректно відносити цей випадок безпосередньо до підрозділу.

Також він прокоментував заяви військової омбудсменки Ольги Решетилової щодо нібито двох тисяч військовослужбовців «Скелі», які отримують замісну терапію через наркотичну залежність. За словами Сурая, ці дані не відповідають дійсності.

Він зазначив, що згадана інформація була актуальною кілька місяців тому, однак значна частина військовослужбовців уже пройшла реабілітацію та повернулася до служби. Сурай наголосив, що всі мобілізовані потрапляють до підрозділу після висновків ВЛК про придатність до служби.

Після виявлення залежностей, за його словами, військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію, а далі — курс фізичної та бойової підготовки. Він також заявив, що жоден військовослужбовець полку не отримує замісної терапії.

Як повідомляло раніше ForUa, з підрозділу було забрано 22 військовослужбовців, які надали свідчення про можливі факти побиття, що підтверджувалися поліграфом. Також було встановлено коло інструкторів, яких підозрюють в організації таких дій.