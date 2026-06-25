Скандал зі знущаннями у «Скелі»: розслідування затягують вже другий рік

Військова омбудсманка України Ольга Решетилова повідомила, що її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку (ВСП) ідентифікував групу інструкторів, які, за її словами, могли бути причетні до знущань над військовослужбовцями на одному з полігонів. Йдеться про підрозділ «Скеля». Про це вона написала у Facebook.

За словами Решетилової, у червні 2025 року її офіс разом із представниками Офісу Президента виїжджав на полігон, де паралельно проводила перевірку ВСП за дорученням Головнокомандувача ЗСУ.

Вона зазначила, що з підрозділу було забрано 22 військовослужбовців, які надали свідчення про можливі факти побиття, що, за її словами, підтверджувалися поліграфом. Також спільно з ВСП було встановлено коло інструкторів, яких підозрюють в організації таких дій.

Решетилова заявила, що, попри результати перевірок, належних заходів реагування щодо цих осіб не було вжито, а розслідування досі не завершене.

Окремо вона повідомила, що з початку роботи офісу було направлено п’ять повідомлень про можливі злочини у цьому підрозділі до правоохоронних органів. За її словами, також вдалося досягти рішення про недопущення окремих інструкторів до роботи з особовим складом.

Крім того, омбудсманка зазначила, що у підрозділі виявляли військовослужбовців із залежностями, які, за чинними нормативами, можуть бути обмежено придатними або непридатними до служби в окремих підрозділах. За її словами, це створює додаткові виклики для комплектування штурмових частин.

Решетилова також наголосила, що питання реформування управління штурмовими підрозділами залишається предметом дискусії між військовим керівництвом і її офісом.

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