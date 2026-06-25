Кремль поступово втрачає контроль над Кримом

Крим, який російський диктатор Путін розглядає як символ імперських амбіцій і важливий логістичний вузол, дедалі більше втрачає значення як безпечний тил для російських військ.

Регулярні українські удари по території півострова та логістичних маршрутах суттєво ускладнили перекидання російських військ і постачання техніки. Це, у свою чергу, створює додаткові ризики для забезпечення армії РФ на ключових напрямках фронту, повідомляє The Washington Post.

Журналісти зазначають, що розвиток безпілотних технологій відіграє вирішальну роль у зміні ситуації. Йдеться як про українські БпЛА середньої дальності, що використовують супутниковий зв’язок, так і про західні технологічні рішення, які дозволяють завдавати ударів на значну глибину.

У публікації підкреслюється, що удари охоплюють увесь сухопутний коридор до Криму, включно з логістичними маршрутами та транспортом із паливом, що суттєво ускладнює постачання російських військ.

Видання також наводить опис змін у так званій «війні дронів», зазначаючи, що технологічна перевага дедалі більше впливає на баланс сил на окремих ділянках фронту.

Водночас видання наголошує, що ситуація залишається динамічною, а наслідки таких ударів для довгострокової стратегії сторін війни ще потребують додаткового аналізу.

Як повідомляло раніше ForUa, Кримський міст фактично “заморожений” .