Кримський міст фактично “заморожений” – ВМС

Російські окупанти не використовують Кримський міст у тому обсязі, на який він був розрахований під час будівництва. Причиною є пошкодження, яких споруда зазнала раніше, а також побоювання нових ударів з боку України, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, наразі Кримський міст фактично не виконує тих функцій, для яких його будували. "Росіяни не квапляться його використовувати в тому об'ємі, на який він був розрахований під час будівництва споруди. Це пов'язано з раніше отриманими пошкодженнями та з побоюваннями повтору цих ситуацій. Тому зараз ситуація така тупикова, в принципі", – зазначив Плетенчук.

Водночас речник ВМС звернув увагу, що російські війська й надалі намагатимуться забезпечувати логістику через так званий сухопутний коридор, створення якого було однією з цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Плетенчук також припустив, що надалі Кримський міст може функціонувати в іншому режимі, однак деталі не уточнив.

Як повідомляло раніше ForUa, в окупованому Криму знищено залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне Совєтського району.