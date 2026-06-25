Путін відкинув мирні пропозиції Зеленського, підтримані США

Російський диктатор Володимир Путін продовжує уникати дипломатичного діалогу та відкидає мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського, які підтримали Сполучені Штати. Про це заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін під час дискусії YES Dinner Discussion.

За словами американського дипломата, наразі саме США виступають головним посередником між Києвом і Москвою, оскільки жодна інша країна не здатна ефективно виконувати цю роль. "Ми бачимо, що Путін досі не хоче сідати за стіл переговорів. Ви згадали деякі нещодавні ініціативи Зеленського, які ми підтримуємо, однак Путін їх відхилив. Тому президент Трамп опинився у складній ситуації, адже він прагне досягти справжнього миру для українського народу, регіону та всієї Європи", – наголосив Левін.

Він підкреслив, що найкращим сценарієм для України залишається досягнення довготривалого, стабільного та справедливого миру. Водночас, за його словами, Кремль продовжує блокувати будь-які реальні кроки на цьому шляху.

Представник Держдепу зазначив, що небажання Росії вести переговори значно ускладнює реалізацію планів адміністрації Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни. Попри це, Вашингтон має намір і надалі підтримувати Україну в переговорному процесі та працювати над посиленням позицій Києва перед можливим початком офіційного діалогу з РФ.

Окремо Левін звернув увагу на ситуацію на фронті. За його словами, завдяки далекобійним ударам по військових об'єктах на території Росії та діям Сил оборони України на лінії зіткнення, українська армія змогла перехопити стратегічну ініціативу на полі бою.

Як повідомляло раніше ForUa, Франція та Німеччина виступили проти спроб Євросоюзу налагодити комунікацію з Володимиром Путіним, що поставило лідерів двох найбільших країн Європи на шлях конфронтації зі значною частиною інших держав-членів блоку.