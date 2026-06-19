Макрон і Мерц виступили проти спроб ЄС налагодити контакти з Путіним

Франція та Німеччина виступили проти спроб Євросоюзу налагодити комунікацію з Володимиром Путіним, що поставило лідерів двох найбільших країн Європи на шлях конфронтації зі значною частиною інших держав-членів блоку. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Під час несподівано напруженого нічного саміту в Брюсселі (першого з 2010 року без колишнього прем’єра Угорщини Віктора Орбана) президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикували спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти встановити контакти з Кремлем.

Про це повідомили п’ять дипломатів і посадовців ЄС, обізнаних із перебігом закритої дискусії. Інші європейські лідери підтримали позицію Кошти.

Ці суперечки висвітлили напруження, яке давно назріває всередині Євросоюзу щодо підходів до Росії та питання, хто саме має вести переговори від імені Європи.

Лідери кількох держав, які займають особливо жорстку позицію щодо Росії, а також Данії та Нідерландів, підтримали Макрона і Мерца. За словами трьох співрозмовників, деякі з них висловлювали безпрецедентне обурення діями Кошти.

– Європейський Союз не може брати на себе роль посередника в цих переговорах, – заявив виданню прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Припущення про необхідність альтернативних каналів або неформальних дипломатичних треків є хибними. Історія чітко застерігає від спроб створювати альтернативні переговорні формати з диктаторами.

Протягом останніх місяців у ЄС тривають дискусії щодо того, чи варто підтримувати будь-які контакти з Путіним, і якщо так, то хто має їх очолювати.

Питання набуло особливої актуальності після того, як президент США Дональд Трамп уклав попередню мирну угоду з Іраном і під час саміту G7 у Франції цього тижня дав зрозуміти, що знову зосереджує увагу на війні в Україні.

За словами п’яти посадовців, керівник апарату Кошти Педру Лоурті протягом останніх кількох тижнів двічі контактував із представниками Москви.

На тлі того, що американські спроби домогтися припинення російсько-української війни зайшли в глухий кут, європейські столиці розділилися в поглядах щодо того, наскільки пріоритетною має бути дипломатія порівняно з підтримкою України для досягнення успіху на полі бою.

Дискусія щодо Росії та України, яка відбулася увечері 19 червня без участі помічників і навіть без мобільних телефонів через її чутливий характер, тривала на дві години довше, ніж планувалося. Під час неї чітко окреслилися два основні табори.

Позиція Макрона та Мерца полягає в тому, що зараз не час для переговорів із Путіним. А коли такий момент настане, провідну роль мають взяти на себе Франція, Німеччина та Велика Британія, так звана група E3.

– Гадаю, президент Франції розставив усі крапки над “і” та повернув дискусію в правильне русло, – сказав представник французького уряду, давши зрозуміти, що Макрон під час саміту чітко доніс свою позицію до Кошти.

Інші лідери, “дуже велика кількість”, за словами одного з представників країн ЄС, дотримувалися протилежної думки, вважаючи, що саме Європейський Союз має відігравати цю роль, і підтримали Кошту.

– Перше питання полягає в тому, чи взагалі Путін хоче вести переговори. До того моменту ніхто, окрім Кошти, не може представляти Європейський Союз, – заявив Politico прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер після завершення обговорення.

– Якщо він (Путін. – Ред.) продемонструє готовність до переговорів, тоді, на мою думку, нам доведеться знову вирішити, яким має бути подальший порядок дій, – додав бельгійський прем’єр.

Усі дипломати та посадовці, які коментували перебіг закритих переговорів, погодилися говорити лише на умовах анонімності.

Раніше ForUA повідомляв, що 17 червня стало відомо, що президент Євроради Антоніу Кошта мав контакти з Кремлем з метою залучити Путіна до переговорів щодо припинення війни в Україні.