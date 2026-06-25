Bitcoin обвалився до 20-місячного мінімуму

Курс криптовалюти Bitcoin знизився до найнижчого рівня за останні 20 місяців, опустившись нижче позначки $60 000. Падіння відбулося на тлі масового розпродажу ризикових активів на глобальних фінансових ринках, повідомляє Financial Times.

У середу вартість біткоїна падала до $59 023, що приблизно на 5,4% менше порівняно з попередніми показниками. Це найнижчий рівень із жовтня 2024 року. Після короткочасних коливань ринок частково стабілізувався, однак загальна динаміка залишається негативною.

Аналітики пояснюють падіння посиленням відтоку капіталу з ризикових активів. Інвестори дедалі частіше переорієнтовуються на акції технологічних компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, що посилює тиск на криптовалютний сектор.

Додатковим фактором стала невизначеність щодо монетарної політики США. Очікування можливого підвищення процентних ставок знижують інтерес інвесторів до високоризикових інструментів, включно з криптовалютами.

Експерти також відзначають слабшу взаємозалежність між крипторинком і фондовими індексами в останній період. Попри зростання окремих сегментів фондового ринку, Bitcoin та інші цифрові активи не демонструють сталого відновлення.

Серед додаткових причин називають зниження активності роздрібних інвесторів, які раніше відігравали значну роль у підтримці ринку. Також впливає відсутність чітких регуляторних рішень у США щодо цифрових активів.

Зокрема, обговорення ключового законопроєкту щодо регулювання крипторинку (Clarity Act) досі не завершене через політичні суперечності.

Попри короткострокові коливання, аналітики не виключають подальшої волатильності на крипторинку, оскільки ринок залишається чутливим до макроекономічних факторів та настроїв інвесторів.

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