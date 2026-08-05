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Гори, гори ясно: У підмосковному місті виникла пожежа у головному науковому центрі, де розробляють балістику

Гори, гори ясно: У підмосковному місті виникла пожежа у головному науковому центрі, де розробляють балістику

У Московській області в середу, 5 серпня, загорівся головний науковий центр Роскосмосу «ЦНИИмаш», де розробляють балістичні ракети. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

На території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування «ЦНИИмаш» у місті Корольов сталася пожежа.

Причин пожежі не називаються.

Зазначається, що Центральний науково-дослідний інститут машинобудування - ключовий науково-дослідний інститут російської космічної галузі та головний науковий центр «Роскосмосу».

Розробки Інституту використовуються при створенні балістичних ракет, навігаційних систем, супутникової розвідки та інших систем, що мають військове застосування.

Фото: ASTRA

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

пожежаМосквабалістичні ракети
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