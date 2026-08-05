Вступну кампанію до аспірантури продовжено – МОН

Міністерство освіти і науки (МОН) оновило строки вступної кампанії до аспірантури.

Як повідомляється на сайті відомства, це рішення надасть вступникам більше часу для подання заяв і проходження вступних випробувань.

Оновлений графік вступу:

7 вересня до 18:00 - подання заяв для участі в конкурсному відборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності;

8-21 вересня - вступні іспити зі спеціальності та інші передбачені закладами освіти оцінювання;

із 22 вересня - надання рекомендацій до зарахування;

до 26 вересня - оновлення списків рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування;

до 28 вересня - зарахування вступників, які отримали рекомендації та виконали відповідні вимоги.

Також, як додали в МОН, заклади вищої освіти можуть провести додатковий набір до аспірантури на контрактні місця.

Зазначається, що такий набір може розпочатися не раніше 29 вересня - строки визначають заклади освіти у своїх правилах прийому самостійно. Зарахування має відбутися не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв, але в будь-якому разі - не пізніше ніж 15 жовтня.

Наразі завершилася основна сесія загальнодержавних вступних випробовувань (ЄВІ та ЄВВ), які складали вступники в аспірантуру в липні.

Результати цих випробовувань за шкалою 100-200 балів будуть доступні до 7 серпня у персональних кабінетах учасників.

Додаткова сесія ЄВІ та ЄВВ відбудеться з 24 до 28 серпня, а її результати оголосять до 4 вересня.

Наступний етап - вступний іспит зі спеціальності або спеціальностей для міждисциплінарної освітньо-наукової програми. Він обов’язковий для всіх вступників, зокрема для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу. Результат іспиту зі спеціальності становить 60% конкурсного бала.

Заклади вищої освіти також можуть передбачити додаткові оцінювання: співбесіди, інші іспити, презентації дослідницьких пропозицій або наукових досягнень. Їх перелік і порядок проведення потрібно перевірити у правилах прийому обраного закладу.