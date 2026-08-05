У метро Києва заявили про неможливість використовувати вагони на рейках як нічні укриття

КП «Київський метрополітен» заявило, що не може використовувати вагони, розміщені на станційних коліях, для тимчасового перебування людей під час нічних повітряних тривог. Причиною назвали необхідність проведення обов'язкових ремонтних і регламентних робіт, від яких залежить безпека руху поїздів.

Про це підприємство повідомило у відповіді на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

У метрополітені пояснили, що після завершення руху поїздів розпочинається нічне технологічне «вікно», під час якого проводять огляд і ремонт колій, контактної рейки, систем сигналізації, зв'язку, електропостачання, ескалаторів та іншого інженерного обладнання.

Крім того, в цей час головними коліями та з'єднувальними вітками рухається спеціальний господарський транспорт, який забезпечує виконання ремонтних робіт.

Також перед початком роботи кожен поїзд, що перебував у відстої, проходить обов'язковий технічний огляд. Його здійснює машиніст безпосередньо на місці стоянки за умови відсутності людей у вагонах.

У підприємстві наголосили, що розміщення вагонів для перебування населення унеможливить проведення цих робіт, що безпосередньо вплине на безпеку руху та надійність пасажирських перевезень.

У метро нагадали, що офіційним укриттям під час повітряної тривоги є платформи станцій. Для комфортнішого перебування пасажирам рекомендують брати із собою теплі речі, ковдри, каремати, питну воду та необхідні ліки. Водночас до підземних споруд заборонено проносити легкозаймисті речовини та великогабаритні предмети, які можуть заважати розміщенню людей.

Раніше петиція на сайті Київської міської ради із закликом залишати вагони метро на станціях для укриття людей під час нічних повітряних тривог не набрала необхідної кількості голосів для розгляду. Так само без підтримки залишилася петиція із пропозицією заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок і великогабаритних матраців на станціях метро під час тривог.

За даними Київського метрополітену, кількість людей, які користуються підземкою як укриттям під час масованих російських атак, продовжує зростати. Якщо в ніч проти 2 червня на станціях перебували 41 тисяча людей, то 30 липня було зафіксовано новий рекорд — 56 тисяч містян.