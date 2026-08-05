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Війна

Макрон після удару по Києву закликав посилити санкції проти Росії

Макрон після удару по Києву закликав посилити санкції проти Росії

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масований російський удар по Києву та Київській області в ніч на 5 серпня, заявивши, що політика терору, яку Росія веде за допомогою ракет і безпілотників, є неприйнятною. Про це він написав у соцмережі X.

Макрон наголосив, що кожна нова атака лише підтверджує необхідність притягнення Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини.

«Кожен новий напад ще раз підтверджує один очевидний факт: Росія має заплатити за свою агресію та понести відповідальність за свої злочини. Стоячи пліч-о-пліч з Україною, ми не піддамося втомі чи залякуванню», – заявив президент Франції.

Він також запевнив, що Європейський Союз разом із партнерами продовжить посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження нових санкцій, а також нарощуватиме військову підтримку України.

На нічну атаку відреагували й інші європейські посадовці. Міністерка закордонних справ Латвії, яка перебувала з візитом у Києві, повідомила, що під час обстрілу провела ніч в укритті, та висловила співчуття українцям, які втратили близьких унаслідок російського удару.

Своєю чергою посол Європейського Союзу заявила, що Росія систематичними балістичними атаками намагається зламати Київ, і наголосила, що світ не повинен звикати до таких обстрілів або сприймати їх як нову норму.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївФранціясанкціїЕммануель Макронантиросійські санкціїобстріл Києва 5 серпня
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