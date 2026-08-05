Макрон після удару по Києву закликав посилити санкції проти Росії

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масований російський удар по Києву та Київській області в ніч на 5 серпня, заявивши, що політика терору, яку Росія веде за допомогою ракет і безпілотників, є неприйнятною. Про це він написав у соцмережі X.

Макрон наголосив, що кожна нова атака лише підтверджує необхідність притягнення Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини.

«Кожен новий напад ще раз підтверджує один очевидний факт: Росія має заплатити за свою агресію та понести відповідальність за свої злочини. Стоячи пліч-о-пліч з Україною, ми не піддамося втомі чи залякуванню», – заявив президент Франції.

Він також запевнив, що Європейський Союз разом із партнерами продовжить посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження нових санкцій, а також нарощуватиме військову підтримку України.

На нічну атаку відреагували й інші європейські посадовці. Міністерка закордонних справ Латвії, яка перебувала з візитом у Києві, повідомила, що під час обстрілу провела ніч в укритті, та висловила співчуття українцям, які втратили близьких унаслідок російського удару.

Своєю чергою посол Європейського Союзу заявила, що Росія систематичними балістичними атаками намагається зламати Київ, і наголосила, що світ не повинен звикати до таких обстрілів або сприймати їх як нову норму.