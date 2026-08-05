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Здоров'я

Евтаназія для невиліковно хворих: У Нью-Йорку легалізували медичну допомогу при смерті

Евтаназія для невиліковно хворих: У Нью-Йорку легалізували медичну допомогу при смерті

Жителі американського штату Нью-Йорк, яким залишилося жити не більше шести місяців і які відповідають суворим вимогам, тепер можуть звертатися до своїх медичних працівників по ліки, які забирають життя. Про це повідомляє Politico.

Суперечливий закон про медичну допомогу при смерті набув чинності в середу, відкриваючи шлях для жителів Нью-Йорка з невиліковними хворобами до звернення по смертельні ліки.

Зазначається, що Нью-Йорк стає 14-м штатом, разом з округом Колумбія, який легалізував медичну допомогу при смерті. Прихильники продовжують просувати аналогічне законодавство в більш ніж десятку інших штатів.

Губернаторка Кеті Гокул підписала закон у лютому, задовольнивши десятирічну боротьбу його прихильників та врахувавши жорсткий опір з боку католицької церкви, захисників прав людей з інвалідністю та деяких медичних працівників.

Як наслідок, закон Нью-Йорка є одним із найсуворіших у країні та містить такі гарантії, як численні запити пацієнтів, вимога щодо проживання та оцінка психічного здоров’я хворого.

Щоб отримати право на останню допомогу, особа повинна бути віком щонайменше 18 років; мати медично підтверджену невиліковну хворобу, яка ймовірно призведе до смерті протягом шести місяців; бути осудною та фізично здатною самостійно ввести або прийняти смертельну дозу ліків.

За словами речниці штату Ніколетт Сіммондс, закон включає захист для релігійних установ, які не хочуть відігравати жодної ролі в допомозі невиліковно хворим пацієнтам покінчити життя самогубством.

ForUA зазначає, в липні минулого року Словенія легалізувала евтаназію для важкохворих.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАНью-Йоркевтаназіяхвороби
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