Міністерство війни США видалило із сайту розсекречені дані про військові випробування за 25 років

Пентагон видалив зі свого вебсайту публікації про випробування зброї впродовж останніх десятиліть, заявивши, що супротивники можуть використовувати ці дані за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

30 липня директорка Офісу з питань випробувань озброєнь Пентагону Емі Геннінгер обмежила доступ до 25-річних несекретних щорічних публікацій про стан оцінок основних програм озброєння.

Це рішення пояснюється тим, що іноземні супротивники можуть використовувати штучний інтелект та інші передові інструменти «для конвертації розрізнених, несекретних даних у високодеталізовані профілі вразливостей критичної інфраструктури та оборонних можливостей США».

Зазначається, що ці щорічні публікації були перенесені в «безпечну й автентифіковану мережу».

У щорічних публікаціях Офісу з питань випробувань озброєнь часто висвітлювалися несекретні недоліки ефективності та обслуговування систем, але тепер вони будуть доступні лише уповноваженому персоналу.

Ці публікації, разом з окремою щорічною оцінкою Управління підзвітності уряду (GAO), є основним джерелом несекретної інформації для громадськості про стан основних оборонних закупівель, включаючи програму F-35 вартістю 1,6 трлн доларів США.