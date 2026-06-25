Нафта різко дешевшає: Brent обвалилася нижче очікувань ринку

Світові ціни на нафту різко знизилися після того, як на ринку зменшилися побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку. Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 4,3%, до 73,74 долара за барель, що є найнижчим рівнем із кінця лютого. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 3,9% і знизилася до 70,34 долара за барель.

Під час торгів Brent також опускалася до 73,12 долара — мінімуму з 27 лютого, тобто з періоду перед загостренням ситуації навколо Ірану.

Зниження цін відбулося на тлі того, що дедалі більше танкерів відновлюють рух через Ормузьку протоку, а ризики її блокування оцінюються як менш імовірні. За даними ринку, частина суден, які раніше були заблоковані в регіоні, вже почала виходити з протоки та прямувати до Азії.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що обсяги транспортування нафти через ключовий морський маршрут майже повернулися до довоєнного рівня. За його словами, близько 20 мільйонів барелів сирої нафти пройшло через Ормузьку протоку за останню добу. Водночас він зазначив, що повне відновлення стабільного судноплавства стримується низкою факторів, зокрема ризиками безпеки в регіоні.

Додатковий тиск на ціни створюють очікування збільшення постачання нафти з Близького Сходу. На ринку також з’являються сигнали про можливе пом’якшення санкцій щодо іранського експорту, що може збільшити глобальну пропозицію.

Аналітики зазначають, що потоки нафти через регіон поступово відновлюються, а ринок реагує на зниження геополітичної премії в ціні.

Попри це, експерти попереджають, що ситуація залишається нестабільною. Учасники ринку продовжують уважно стежити за переговорами між США та Іраном, які можуть суттєво вплинути на баланс попиту і пропозиції на світовому нафтовому ринку.

Як повідомляло раніше ForUa, Тегеран увів нові правила для перетину Ормузької протоки.