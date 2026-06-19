Тегеран увів нові правила для перетину Ормузької протоки, – CNN

Іран попередив власників і капітанів усіх суден, які планують пройти через Ормузьку протоку, що для проходження вони повинні зареєструватися та отримати дозвіл і страховку. Про це повідомляє CNN.

Нещодавно створене Тегераном Управління Перської затоки (PGSA) заявило в п’ятницю, що всі судна повинні дотримуватися їхніх умов для гарантування «безпечного проходження торгових суден».

Реєстрація та страхування будуть безкоштовними протягом 60-денного періоду, передбаченого меморандумом про взаєморозуміння, підписаним США та Іраном на початку цього тижня. Однак Іран зазначив, що після закінчення цього періоду може стягувати збори.

«Протягом 60-денного періоду з судновласників не стягуватимуться збори за послуги з охорони, безпеки та захисту навколишнього середовища, а також за відповідні іранські страхові поліси; ці витрати покриватиме уряд Ісламської Республіки Іран», — йдеться в повідомленні.

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 16 червня, наголосив, що Ормузька протока буде відкритою «без стягнення мита протягом перших 60 днів і надалі». Білий дім наразі не коментував заяви Ірану про можливе введення зборів.

PSGA також попередила судновласників і капітанів, що всі судна повинні дотримуватися суворо визначеного курсу через протоку, щоб уникнути мін. «Відповідальність за недотримання цих вимог покладається на судновласника», — йдеться в повідомленні.

Іран оголосив про нові умови після того, як рух через протоку нарешті почав зростати після місяців обмежень через побоювання атак з боку ІРІ.

Як повідомляв ForUA, за даними морської розвідувальної компанії AXSMarine, у четвер Ормузьку протоку пройшли загалом 25 комерційних суден – це найбільший показник із квітня.