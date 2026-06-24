Французький лікар привіз із Конго на батьківщину вірус Ебола

У Франції зафіксували перший в історії країни випадок зараження вірусом Ебола. Це також перший підтверджений випадок виявлення хвороби за межами Африки від початку нинішнього спалаху.

Про це повідомляють France24 та The Guardian із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Франції.

Інфекцію виявили у французького лікаря, який повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго, де триває спалах лихоманки Ебола. Пацієнта негайно ізолювали на 21 день, а медики розпочали відстеження всіх його контактів.

У французькому МОЗ заявили, що стан лікаря залишається стабільним, а вірусне навантаження є низьким. Влада також запевняє, що ризик поширення інфекції в інших країнах Європи наразі оцінюється як дуже низький.

За даними Міністерства охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго, станом на 21 червня було зареєстровано 1048 підтверджених випадків захворювання на Еболу, з яких 267 завершилися смертю. Водночас 112 людей одужали.

17 травня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах Еболи в Конго надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров'я міжнародного значення. У ВООЗ зазначили, що нинішній спалах, спричинений вірусом Бундібуджо, не відповідає критеріям пандемії, однак попередили про високий ризик подальшого поширення інфекції до сусідніх країн через активні туристичні та торговельні зв'язки.

Хвороба, спричинена вірусом Ебола, є гострим інфекційним захворюванням із тяжким геморагічним синдромом і високою смертністю. Вірус передається від диких тварин до людей, а також між людьми через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованих або зараженими предметами.

Наймасштабніші спалахи Еболи раніше фіксувалися в Демократичній Республіці Конго, Гвінеї, Ліберії, Сьєрра-Леоне, Нігерії, Малі, Сенегалі та Гані.