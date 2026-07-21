Смертельна Ебола виривалась з-під контролю: ситуація в Конго різко погіршується

У Демократичній Республіці Конго продовжує стрімко поширюватися спалах лихоманки Ебола. Станом на сьогодні кількість загиблих сягнула щонайменше 930 осіб, а лише за останню добу в країні зафіксували 37 нових смертей — один із найвищих добових показників із початку епідемії. За офіційними даними, у країні вже підтверджено 2 344 випадки зараження. Спалах, який влада оголосила 15 травня у східних регіонах, став найшвидшим за темпами поширення за всю історію спостережень за вірусом Ебола.

Найкритичніша ситуація склалася в провінції Ітурі, де через діяльність озброєних угруповань медикам важко дістатися до хворих та проводити протиепідемічні заходи. Загалом інфекція охопила вже п'ять східних провінцій країни. Додаткові труднощі створюють напади на медичні установи. За інформацією влади, від початку спалаху сталося щонайменше 12 атак на лікарні та мобільні медичні бригади, які пов'язують із недовірою населення та поширенням чуток. Через затримки із зарплатою частина медиків також припинила роботу. Від початку епідемії від Еболи померли 36 інфікованих працівників охорони здоров'я.

У Всесвітній організації охорони здоров'я раніше заявляли, що майже 80% нових випадків пов'язані з невстановленими ланцюгами передачі інфекції. Це свідчить про те, що вірус поширюється швидше, ніж епідеміологи встигають відстежувати контакти заражених.

Наразі 724 пацієнти перебувають в ізоляції або проходять лікування в медичних закладах. За останню добу також зареєстровано 22 випадки одужання, однак ситуація залишається вкрай складною.

Спалах спричинив вірус Bundibugyo — один із різновидів вірусу Ебола, проти якого поки що не існує схваленої вакцини чи специфічного лікування.

Ебола передається від диких тварин до людини, а також через контакт із кров'ю та іншими біологічними рідинами інфікованих людей або зараженими предметами. Захворювання трапляється відносно рідко, однак вирізняється важким перебігом і високою смертністю.

Як повідомляло раніше ForUa, у Франції зафіксували перший в історії країни випадок зараження вірусом Ебола. Це також перший підтверджений випадок виявлення хвороби за межами Африки від початку нинішнього спалаху.