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Переговори з Україною: у Путіна кажуть, що жодних домовленостей наразі немає

Переговори з Україною: у Путіна кажуть, що жодних домовленостей наразі немає

У Кремлі заявили, що жодних домовленостей щодо продовження переговорів з Україною поки що немає.

"Ні, домовленостей жодних немає", - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Говорячи про готовність Росії до переговорів, він зазначив, що це послідовна позиція Путіна, повідомляє "Українська правда".

"Він говорить про це постійно, він говорив про це два роки тому в МЗС, де окреслив основні параметри нашої позиції, необхідні для закінчення війни", - сказав він.

Щодо перспектив продовження переговорів за участю представників адміністрації США Стіва Віткоффа та Джарельда Кушнера, Пєсков сказав: "Ми вдячні пану Віткоффу, пану Кушнеру за їхні зусилля, вважаємо їх дуже конструктивними. Ми маємо розуміння, що контакти будуть продовжені".

Пєсков прокоментував готовність Стамбула прийняти переговори щодо України. За його словами, Росія поки що не має уявлення, який майданчик може бути використаний для переговорів.

Фото: Asia Times.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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