П’яний водій баґі збив 11-річну дівчинку на смерть і втік з місця ДТП

У Дніпровському районі Дніпропетровської області затримали 48-річного водія баґі, який у стані алкогольного сп’яніння на смерть збив 11-річну дівчинку та втік із місця ДТП.

Аварія сталася ввечері 12 серпня, повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. За попередніми даними, чоловік керував баґі у стані алкогольного сп’яніння — у його крові зафіксували 2,9 проміле алкоголю.

Водій не впорався з керуванням та наїхав на 11-річну дівчинку, яка рухалася узбіччям дороги. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

Після ДТП чоловік не зупинився та залишив місце аварії.

Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.