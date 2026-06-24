Після напруженого робочого дня хочеться розслабитися за смачною вечерею. Ви плануєте гарно провести час з родиною чи друзями та отримати приємні враження. Але натомість виникає важкість у животі, здуття та навіть нудота. Чому організм так реагує на вечерю та як уникнути неприємних відчуттів у майбутньому?

Чому виникає важкість у шлунку після щільної їжі

Наш шлунок дуже еластичний. В нормальному стані він може вміщувати приблизно літр їжі, а в розтягнутому – до 4 л. Проте коли людина споживає надмірну кількість їжі за короткий час, може виникати відчуття переповнення шлунка. Ми відчуваємо здуття і важкість у животі. Проте це не єдина причина дискомфорту після вечері.

Ми почуваємося зле від переїдання через:

Великий об’єм їжі. Шлунок не встигає переробити їжу через обмежені запаси шлункової кислоти та ферментів.

Склад страв. Жири перетравлюються повільніше білків та вуглеводів. Тому смажені страви часто викликають важкість у шлунку після їжі. Алкоголь, який багато хто вживає на святкових вечерях, порушує моторику ШКТ.

Швидкість вживання вечері. Сигнал про насичення наш мозок отримує через 15-20 хвилин після наповнення шлунка. Коли їмо швидко, часто переїдаємо.

Уповільнення метаболізму ввечері. Ближче до ночі шлунок працює повільніше, готуючись до сну.

На ці фактори можуть нашаруватися проблеми з травленням. У деяких людей можуть не вироблятися або вироблятися на низькому рівні ферменти, які перетравлюють їжу. Бувають інші порушення роботи травної системи. Тому, якщо важкість у животі та здуття виникають часто, обов’язково зверніться до лікаря.

Що допомагає швидко зменшити дискомфорт після переїдання

Пропонуємо кілька порад для швидкого покращення самопочуття:

Не лягайте після їжі. У горизонтальному положенні може виникнути печія. Натомість походіть у спокійному темпі. Легка прогулянка після вечері допомагає покращити травлення. Пийте чай. Відставте подалі газовані напої та холодну воду, адже вони ще більше розтягнуть шлунок. Натомість випийте теплої води або трав’яного чаю. М’ятний напій, наприклад, полегшує спазми, фенхель зменшує здуття, імбир стимулює моторику шлунка. Розгляньте використання ферментів для травлення. Якщо переїдання разове, їх потрібно приймати одразу після їжі. Такі засоби, як панкреатин, містять суміш ферментів, які компенсують нестачу наших власних, які виробляються в організмі.

Нагадуємо, що вживати будь-які лікарські засоби можна тільки після призначення лікаря. Коли плануєте святкову вечерю та побоюєтесь переїдання на ніч, проконсультуйтеся з терапевтом заздалегідь. Обов’язково йдіть до лікаря, якщо їсте невеликі порції, але все одно відчуваєте важкість, здуття та нудоту. Подібні симптоми можуть свідчити про гастрит, виразку, синдром подразненого кишечника чи інші проблеми зі здоров’ям.

Як запобігти важкості після вечері в майбутньому

Надмірне споживання їжі на ніч – це не тільки неприємні відчуття, які минають з часом. Довгострокові наслідки регулярного переїдання: ожиріння, розтягнення шлунка, серцево-судинні захворювання, метаболічні порушення, діабет 2 типу. Тому варто привчитися їсти правильно.

Їжте повільно, ретельно пережовуйте кожен шматочок. Тоді точно помітите момент насичення вчасно та не з’їсте зайвого.

Вечеряйте не надто пізно. Шлунок уночі працює повільно, тому варто поїсти за 3-4 години до сну.

Не пропускайте обіди. Часто вечірнє переїдання – це наслідок голодування в обід.

Уважно підбирайте склад вечері. Замініть жирні страви на овочі. Наприклад, замість смаженої картоплі з відбивною з’їжте відварну курку та приготовані на пару овочі.

Намагайтеся не пити багато рідини під час їжі. Надмірна кількість рідини уповільнює травлення.

Якщо плануєте свято з щедрим столом, поновіть вміст домашньої аптечки про всяк випадок. Ви можете замовити ліки через інтернет, щоб не витрачати на пошуки багато часу. Але обов’язково попередньо проконсультуйтеся з лікарем щодо виду препарату та дозування.

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