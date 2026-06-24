На Світязі зафіксували спалах церкаріозу: люди скаржаться на свербіж після купання

Відпочивальники, які побували на озері Світязь, масово скаржаться у соцмережах на висипання, почервоніння шкіри та сильний свербіж після купання. Фахівці пояснюють це сезонним явищем – церкаріозом, однак лікарі радять не займатися самолікуванням і звертатися за консультацією до медиків.

Про це повідомляє Zaхid.net.

У соцмережах користувачі публікують фотографії висипу та розповідають про свербіж, який з'явився після відпочинку на Світязі. Деякі зазначають, що симптоми не зникають протягом кількох днів після купання.

У Шацькому національному природному парку пояснили, що причиною може бути церкаріоз, відомий також як "свербіж плавців" або "пташині блохи". Це сезонне явище, характерне для багатьох чистих прісноводних водойм Європи під час тривалих періодів спеки.

Церкарії – це мікроскопічні личинки паразитів водоплавних птахів, які розвиваються у черевоногих молюсках, що мешкають у прибережній рослинності. За високих температур води личинки масово потрапляють у водойму.

Оскільки людина не є природним носієм цих паразитів, після контакту зі шкірою вони швидко гинуть, однак можуть викликати місцеву алергічну реакцію – свербіж, почервоніння та висипання.

У природному парку наголошують, що церкаріоз не призводить до внутрішнього зараження організму та не спричиняє тривалих захворювань. Очікується, що після зниження температури та дощів активність личинок припиниться.

Водночас у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" повідомили, що дослідження води в озерах Світязь і Пісочне не виявило перевищення вмісту кишкової палички та ентерококів.

Лікарка-дерматологиня Любомльського ТМО Наталія Смітюх зауважує, що подібні симптоми можуть бути спричинені не лише церкаріозом, а й цвітінням рослин або реакцією на укуси комах. Тому для встановлення точної причини висипу необхідно звернутися до лікаря.

У разі появи симптомів медики рекомендують прийняти антигістамінні препарати, після купання одразу приймати душ і ретельно змивати воду з тіла. Якщо висип уже з'явився, від подальшого купання у водоймі варто тимчасово утриматися.

Для профілактики лікарі також радять користуватися сонцезахисним кремом перед заходом у воду, оскільки він створює додатковий захисний бар'єр для шкіри.