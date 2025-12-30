Як пережити новорічні застілля без шкоди для самопочуття

Новий рік — це час зустрічей із близькими та щедрих застіль. Водночас лікарі попереджають: надмірне споживання їжі й алкоголю щороку стає причиною погіршення самопочуття, госпіталізацій та загострення хронічних хвороб.

Фахівці радять не пропускати прийоми їжі протягом дня, щоб не переїдати під час святкової вечері. За словами лікаря-гастроентеролога Олександра Ковальчука, найбільша помилка під час свят — «не їсти до вечора». «Коли людина цілий день майже не їсть, а ввечері різко перевантажує шлунок жирною, смаженою їжею та алкоголем, організм просто не встигає адаптуватися. У результаті — біль у животі, нудота, підвищений тиск і навіть гострі напади, що потребують медичної допомоги», — пояснює лікар.

Фахівці радять не голодувати перед святковою вечерею, а зробити легкий перекус за 2–3 години до застілля, наприклад, з’їсти фрукти, йогурт або салат. Під час святкування варто надавати перевагу овочам, запеченим і тушкованим стравам, а також замінювати жирні соуси та майонезні заправки легшими альтернативами. Також не варто намагатися скуштувати все одразу.

Окрему небезпеку, за словами медиків, становить алкоголь. «Алкоголь притуплює відчуття насичення. Людина не помічає, як переїдає, а навантаження на печінку зростає в рази. Саме після свят ми найчастіше бачимо пацієнтів із загостренням гастриту, панкреатиту та серцевих проблем», — наголошує лікар. Медики радять обмежувати кількість спиртних напоїв, чергувати їх з водою та уникати вживання алкоголю натщесерце.

Також медики радять їсти повільно, ретельно пережовувати їжу, прислухаючись до сигналів насичення, робити паузи між стравами, пити достатньо води та не забувати про рух - активні ігри чи танці допомагають покращити травлення та витратити зайві калорії.

Не менш важливою залишається харчова безпека. Страви з майонезом та м’ясо не варто зберігати поза холодильником, а надлишок приготовленої їжі — одна з головних причин харчових отруєнь у святкові дні. «Свята створені для радості, а не для викликів швидкої допомоги. Помірність — це не обмеження, а турбота про себе і своїх близьких», — підсумовує лікар.

