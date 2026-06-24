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Надзвичайні події

Унаслідок удару по пляжу в Запоріжжі поранено шістьох людей

Унаслідок удару по пляжу в Запоріжжі поранено шістьох людей

Російські війська завдали удару по пляжу в Запоріжжі. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них троє дітей.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено кілька автомобілів і будівлю закладу харчування, який наразі не працює. На оприлюднених фотографіях видно велику вирву, що утворилася на території пляжу після удару.

Незадовго до атаки Федоров попереджав про загрозу застосування російськими військами керованих авіаційних бомб і безпілотників по території Запорізької області.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗапоріжжярашистиІван Федоров
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